«Манчестер Сити» купил вратаря сборной Северной Ирландии

Мать Чарльза родилась в Северной Ирландии, что позволило ему в октябре 2024 года дебютировать за сборную этой страны. Он провел за национальную команду 12 матчей, в которых пропустил 15 мячей, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности.