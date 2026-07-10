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«Манчестер Сити» купил вратаря сборной Северной Ирландии

Вратарь «Шеффилд Уэнсдей» и сборной Северной Ирландии Пирс Чарльз стал игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Манчестер Сити"

20-летний голкипер подписал с клубом контракт на пять лет — до лета 2031 года. При этом ближайший сезон он проведет в аренде в клубе «Куинз Парк Рейнджерс», выступающем в Чемпионшипе.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера без учета бонусов составила три миллиона фунтов.

Чарльз является уроженцем Манчестера и воспитанником академии «Манчестер Сити», которую он покинул в 2020 году. С января 2024 года он выступал за «Шеффилд Уэнсдей» и провел за «сов» 27 матчей в Чемпионшипе, в которых пропустил 47 голов, дважды отыграв на ноль.

Мать Чарльза родилась в Северной Ирландии, что позволило ему в октябре 2024 года дебютировать за сборную этой страны. Он провел за национальную команду 12 матчей, в которых пропустил 15 мячей, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

«Манчестер Сити» откроет новый сезон АПЛ 16 августа выездным матчем против «Арсенала».