«Манчестер Сити» купил вратаря сборной Северной Ирландии

20-летний голкипер подписал с клубом контракт на пять лет — до лета 2031 года. При этом ближайший сезон он проведет в аренде в клубе «Куинз Парк Рейнджерс», выступающем в Чемпионшипе.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера без учета бонусов составила три миллиона фунтов.
Чарльз является уроженцем Манчестера и воспитанником академии «Манчестер Сити», которую он покинул в 2020 году. С января 2024 года он выступал за «Шеффилд Уэнсдей» и провел за «сов» 27 матчей в Чемпионшипе, в которых пропустил 47 голов, дважды отыграв на ноль.
Мать Чарльза родилась в Северной Ирландии, что позволило ему в октябре 2024 года дебютировать за сборную этой страны. Он провел за национальную команду 12 матчей, в которых пропустил 15 мячей, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
«Манчестер Сити» откроет новый сезон АПЛ 16 августа выездным матчем против «Арсенала».