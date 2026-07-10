Сафонов признался, что во Франции начал забывать русские слова

«На самом деле, я начал учить французский, и, во-первых, я забыл нахрен английский и начал забывать слова на русском. Был момент, когда я год не приезжал в Россию, и, когда я сюда приехал, я некоторые слова просто забывал. Я сижу в ресторане и пытаюсь вспомнить слово “грибы”, я говорю: “mushrooms”. Я не могу просто вспомнить, потому что я сконцентрирован на обучении и у меня перезаписывается поверх», — сказал Сафонов.