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Сафонов признался, что во Франции начал забывать русские слова

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в новом выпуске шоу «Натальная карта» рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время изучения французского языка.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«На самом деле, я начал учить французский, и, во-первых, я забыл нахрен английский и начал забывать слова на русском. Был момент, когда я год не приезжал в Россию, и, когда я сюда приехал, я некоторые слова просто забывал. Я сижу в ресторане и пытаюсь вспомнить слово “грибы”, я говорю: “mushrooms”. Я не могу просто вспомнить, потому что я сконцентрирован на обучении и у меня перезаписывается поверх», — сказал Сафонов.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 27-летний россиянин провел за парижан 44 матча, в которых пропустил 41 мяч и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

За два года Сафонов выиграл с «ПСЖ» восемь турниров: дважды Лигу 1 и Лигу чемпионов, а также Кубок Франции, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

«ПСЖ» откроет новый сезон 12 августа матчем за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы». Новый сезон в Лиге 1 стартует 23 августа.

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