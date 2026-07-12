«СЭ»: Клубы из Саудовской Аравии и «Зенит» претендуют на Головина

Головин — воспитанник ЦСКА, вместе с которым становился чемпионом России. В «Монако» он перешел в июле 2018 года, вскоре после яркого домашнего чемпионата мира, и с тех пор остается самым статусным российским легионером в Европе: на его счету более 250 матчей за монегасков, с которыми он регулярно играл в еврокубках, включая Лигу чемпионов. В сезоне-2025/26 хавбек забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах.