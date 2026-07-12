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«СЭ»: Клубы из Саудовской Аравии и «Зенит» претендуют на Головина

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин этим летом может сменить клуб, сообщает «СЭ».

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации издания, наиболее серьезный интерес к 30-летнему хавбеку проявляют клубы из Саудовской Аравии: они готовы предложить россиянину солидный контракт и возможность играть бок о бок с мировыми звездами — за последние годы в саудовскую Про-лигу перебрались Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие топ-футболисты.

В гонку за Головина может включиться и «Зенит», который давно следит за игроком. Однако трансфер в Санкт-Петербург видится непростым: контракт полузащитника с «Монако» рассчитан еще на три года, его зарплата, по имеющимся сведениям, превышает 3,5 миллиона евро в год, а сумма перехода может составить 15−20 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Головин — воспитанник ЦСКА, вместе с которым становился чемпионом России. В «Монако» он перешел в июле 2018 года, вскоре после яркого домашнего чемпионата мира, и с тех пор остается самым статусным российским легионером в Европе: на его счету более 250 матчей за монегасков, с которыми он регулярно играл в еврокубках, включая Лигу чемпионов. В сезоне-2025/26 хавбек забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах.