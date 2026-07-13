Лапорта отреагировал на слухи о переходе Феррана Торреса в «ПСЖ»

По словам главы каталонского клуба, на данный момент подтверждений будущего перехода нет.
«Ферран Торрес в “ПСЖ”? У нас нет никакого подтверждения этому. Он игрок “Барселоны”, и он очень хорошо выступает на чемпионате мира», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.
Ранее Diario Sport сообщил, что 26-летний форвард сборной Испании близок к переходу во французский клуб. По информации источника, «Барселона» готова отпустить футболиста, если получит предложение не менее чем на 50 миллионов евро.
Контракт Торреса с каталонцами действует до лета 2027 года. В сезоне-2025/26 нападающий провел 49 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал три результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, стоимость испанского футболиста составляет 50 миллионов евро.
На чемпионате мира Торрес сыграл шесть матчей и отметился одной голевой передачей. В полуфинале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет против Франции. Встреча пройдет 14 июля в Далласе.