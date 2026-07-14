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СМИ: клуб Роналду столкнулся с финансовыми проблемами

«Аль-Наср» из Саудовской Аравии не выплатил игрокам всю зарплату за июль.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Чемпион Саудовской Аравии «Аль-Наср» столкнулся с финансовыми трудностями и не смог в полном объеме выплатить игрокам зарплату за июнь. Об этом сообщает газета Arriyadiyah.

По информации источника, несколько футболистов получили лишь часть положенных выплат за первый месяц лета. При этом руководство клуба рассчитывает полностью погасить задолженность в ближайшее время.

Отмечается, что финансовые проблемы также повлияли на трансферную кампанию «Аль-Насра». Клуб приостановил поиск иностранного игрока на замену хорватскому полузащитнику Марсело Брозовичу, который покинул команду после окончания контракта. В настоящее время переговоры с потенциальными новичками не ведутся из-за неопределенности с финансовой ситуацией.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» впервые с 2019 года стал чемпионом Саудовской Аравии. За команду выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.