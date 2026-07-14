СМИ: клуб Роналду столкнулся с финансовыми проблемами

Отмечается, что финансовые проблемы также повлияли на трансферную кампанию «Аль-Насра». Клуб приостановил поиск иностранного игрока на замену хорватскому полузащитнику Марсело Брозовичу, который покинул команду после окончания контракта. В настоящее время переговоры с потенциальными новичками не ведутся из-за неопределенности с финансовой ситуацией.