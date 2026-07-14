Один из лучших голкиперов мира подписал контракт с «Брюгге»

Как сообщает пресс-служба «Брюгге», соглашение с 37-летним Зоммером рассчитано до 2029 года. В клубе он будет выступать под первым номером. В новой команде швейцарец займет позицию основного вратаря.
В конце июня Зоммер покинул миланский «Интер» и стал свободным агентом. Футболист выступал за «Интер» с августа 2023 года. Он провел за клуб 139 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 120 голов и 66 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «Интером» Зоммер дважды стал чемпионом Италии, завоевал Кубок и Суперкубок страны.
В прошлом году Зоммер был номинирован на приз лучшему голкиперу года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), а также попал в список кандидатов на награду лучшему вратарю имени Льва Яшина от France Football.
Ранее Зоммер выступал за швейцарские «Базель» и «Грассхоппер», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию».