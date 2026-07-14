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«Брайтон» купил 19-летнего защитника за рекордные 54 млн евро

«Брайтон» объявил о переходе центрального защитника «Тоттенхэма» и сборной Хорватии Луки Вушковича.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Контракт с 19-летним футболистом рассчитан на пять лет — до лета 2031 года и будет иметь опцию продления еще на один сезон.

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 54 млн евро. Благодаря этому Вушкович стал самым дорогим приобретением в истории «Брайтона», превзойдя рекорд французского нападающего Жоржиньо Рюттера, купленного летом 2024 года у «Лидса» за 46,7 млн евро.

Вушкович перешел в «Тоттенхэм» летом 2025 года из «Хайдука» за 11 млн евро. Минувший сезон он провел в аренде в «Гамбурге», за который сыграл 30 матчей и забил шесть мячей. За «Тоттенхэм» Вушкович не провел ни одного матча.

Также на счету Вушковича шесть матчей за сборную Хорватии, в которых он забил один гол. Он попал в заявку национальной команды на ЧМ-2026 и сыграл один матч — против сборной Англии (1:2) в 1-м туре группового этапа.

В минувшем сезоне «Брайтон» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Новый сезон «чайки» откроют 23 августа домашним матчем против «Астон Виллы».