«Брайтон» купил 19-летнего защитника за рекордные 54 млн евро

Вушкович перешел в «Тоттенхэм» летом 2025 года из «Хайдука» за 11 млн евро. Минувший сезон он провел в аренде в «Гамбурге», за который сыграл 30 матчей и забил шесть мячей. За «Тоттенхэм» Вушкович не провел ни одного матча.