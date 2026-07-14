«Реал» требует лишить «Барселону» трофеев с 2001-го по 2018 год

Хосе Мария Негрейра занимал руководящий пост в судейском комитете Ла Лиги с 2001-го по 2018 год. За это время сине-гранатовые выиграли более 30 трофеев — включая девять чемпионств и четыре победы в Лиге чемпионов.
В 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. По информации СМИ, в период с 2001-го по 2018 год «Барселона» якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-прокладки. Согласно материалам дела, за 17 лет «Барселона» через сторонние компании выплатила Негрейре около 7,5 млн евро за консультационные услуги, связанные с работой судей.
«Реал» считает, что эти выплаты носили длительный, систематический и необоснованный характер, что затрагивает фундаментальные принципы честности и прозрачности соревнований. Поэтому мадридский клуб требует немедленной реакции со стороны УЕФА и призывает возобновить ранее инициированное дисциплинарное разбирательство против «Барселоны».
По итогам минувшего сезона «Барселона» в 28-й раз стала чемпионом Испании, на восемь очков опередив финишировавший вторым «Реал».