«Реал» требует лишить «Барселону» трофеев с 2001-го по 2018 год

В 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве. По информации СМИ, в период с 2001-го по 2018 год «Барселона» якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-прокладки. Согласно материалам дела, за 17 лет «Барселона» через сторонние компании выплатила Негрейре около 7,5 млн евро за консультационные услуги, связанные с работой судей.