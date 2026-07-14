Игрок «Барселоны» получил травму колена и пропустит 4 месяца

По данным источника, футболист сборной Нидерландов Френки де Йонг получил повреждение в расположении сборной Нидерландов на чемпионате мира-2026. Полузащитник провел все четыре матча национальной команды на ЧМ-2026. Сборная Нидерландов покинула ЧМ-2026, проиграв Марокко в 1/16 финала в серии послематчевых пенальти.
Окончательный диагноз пока не поставлен — в ближайшие дни де Йонг пройдёт дополнительные обследования. В клубе серьёзно обеспокоены состоянием футболиста. В прошлом сезоне полузащитник из‑за травмы мышцы бедра пропустил почти два месяца — в решающий период, с конца февраля по начало апреля. Ранее он дважды травмировал лодыжку и в общей сложности пропустил шесть месяцев и 31 матч. Если прогноз подтвердится, а восстановление займёт четыре месяца, де Йонг сможет вернуться только в ноябре и пропустит значительную часть старта сезона.
Френки де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году за 86 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 голландец провел за сине-гранатовых 38 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач.