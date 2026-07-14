Игрок «Барселоны» получил травму колена и пропустит 4 месяца

Окончательный диагноз пока не поставлен — в ближайшие дни де Йонг пройдёт дополнительные обследования. В клубе серьёзно обеспокоены состоянием футболиста. В прошлом сезоне полузащитник из‑за травмы мышцы бедра пропустил почти два месяца — в решающий период, с конца февраля по начало апреля. Ранее он дважды травмировал лодыжку и в общей сложности пропустил шесть месяцев и 31 матч. Если прогноз подтвердится, а восстановление займёт четыре месяца, де Йонг сможет вернуться только в ноябре и пропустит значительную часть старта сезона.