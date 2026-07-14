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Аршавин посоветовал Сафонову постричься

Андрей Аршавин поделился мнением о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«В целом, Сафонов сейчас — это global star. Но меня узнают больше, чем его. Что ему нужно сделать, чтобы его узнавали также? Постричься», — передает слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 27-летний россиянин провел за парижан 44 матча, в которых пропустил 41 мяч и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. За два года Сафонов выиграл с «ПСЖ» восемь турниров: дважды Лигу 1 и Лигу чемпионов, а также Кубок Франции, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Андрей Аршавин является воспитанником «Зенита». Он выступал за основную команду в периоды с 2000 по 2008 год и с 2012 по 2015 год. Футболист провел за клуб 376 матчей во всех турнирах, в которых забил 80 голов и сделал 110 результативных передач. В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, а также по разу стал обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Аршавин с января 2022 года занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените». В его обязанности входит руководство молодежным футболом, развитие Академии «Зенита» и переход воспитанников в основную команду.

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