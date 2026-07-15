Экс-капитан «Тоттенхэма» попал в аварию в ЮАР

Бывший футболист сборной Англии и «Тоттенхэма» Гари Мэббатт попал в серьезную аварию в Южной Африке и находится в больнице. Подробности дорожно‑транспортного происшествия не сообщаются.
— Гари Мэббатт попал в серьезную аварию в Южной Африке, сейчас он находится в больнице и ждет лечения — у него большой тромб в икре. Ему запрещено лететь на самолете, чтобы вернуться в Англию как минимум до 24 числа. Пожалуйста, пошлите ему свои наилучшие пожелания, чтобы поднять ему настроение. Всего наилучшего, Мэбси, ты сражался в более тяжелых битвах, чем эта, и выходил из них победителем, — написал в социальных сетях бывший футболист «Тоттенхэма» Майкл Хэзард.
Мэббатту 64 года, в профессиональной карьере он выступал на позиции защитника. Всего на его счету 601 матч за «Тоттенхэм», в которых он забил 36 мячей и сделал 11 голевых передач. Вместе с лондонской командой он стал обладателем Кубка УЕФА (1984) и Кубка Англии (1991). За национальную команду Англии он провел 16 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.