«Барса» недовольна из-за травмы де Йонга в сборной Нидерландов

В «Барселоне» недовольны действиями представителей сборной Нидерландов после травмы полузащитника Френки де Йонга. Об этом сообщает As.
По информации источника, футболист вернулся в расположение каталонского клуба на несколько дней раньше запланированного срока из-за сильного воспаления колена. Первичный осмотр не исключил повреждение связок, однако провести МРТ сразу не удалось из-за внутреннего кровотечения.
В клубе считают, что представители сборной Нидерландов ввели их в заблуждение относительно состояния игрока. В «Барселоне» знали, что де Йонг выходил на матчи против Туниса и Марокко после обезболивающих инъекций, однако не ожидали, что травма окажется настолько серьезной.
По данным As, в каталонском клубе полагают, что полузащитник получил повреждение в игре с Марокко, а дополнительное время усугубило ситуацию. В «Барселоне» опасаются, что де Йонгу может потребоваться операция. В этом случае срок восстановления составит от четырех до шести месяцев. Источник также сообщает, что руководство клуба недовольно действиями врачей сборной Нидерландов, главного тренера Роналда Кумана и самого футболиста, который продолжал играть, несмотря на повреждение. В «Барселоне» считают, что здоровью игрока не уделили должного внимания, а представители национальной команды подвергли его неоправданному риску.
Медицинский персонал сборной Нидерландов утверждает, что полностью контролировали ситуацию и проводили лечение под постоянным наблюдением.