«Барса» недовольна из-за травмы де Йонга в сборной Нидерландов

По данным As, в каталонском клубе полагают, что полузащитник получил повреждение в игре с Марокко, а дополнительное время усугубило ситуацию. В «Барселоне» опасаются, что де Йонгу может потребоваться операция. В этом случае срок восстановления составит от четырех до шести месяцев. Источник также сообщает, что руководство клуба недовольно действиями врачей сборной Нидерландов, главного тренера Роналда Кумана и самого футболиста, который продолжал играть, несмотря на повреждение. В «Барселоне» считают, что здоровью игрока не уделили должного внимания, а представители национальной команды подвергли его неоправданному риску.