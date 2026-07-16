«Барселона» впервые подписала контракт с игроком из Казахстана

Мендиканов стал первым игроком из Казахстана, подписавшим контракт с «Барселоной». О том, что футболист будет выступать за каталонский клуб стало известно 1 апреля из испанских СМИ. Футболист начинал карьеру в школе Astana Juniors. В 11 лет с отцом переехал в Испанию, где выступал за «Серданьолу» и «Сан-Кугат». Позднее его заметили скауты «Барселоны». В апреле 2026 года получил вызов в сборную Казахстана U-16.