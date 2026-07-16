«Барселона» впервые подписала контракт с игроком из Казахстана

Казахстанский вингер Карим Мендиканов подписал контракт с «Барселоной», об этом сам он сообщил на своей странице в социальных сетях. 15-летний Мендиканов будет выступать за юношескую академию «Барселоны» — «Ла Масия».
«Очень горд, что подписал контракт с клубом своей жизни», — написал спортсмен под фотографией с эмблемой клуба.
Мендиканов стал первым игроком из Казахстана, подписавшим контракт с «Барселоной». О том, что футболист будет выступать за каталонский клуб стало известно 1 апреля из испанских СМИ. Футболист начинал карьеру в школе Astana Juniors. В 11 лет с отцом переехал в Испанию, где выступал за «Серданьолу» и «Сан-Кугат». Позднее его заметили скауты «Барселоны». В апреле 2026 года получил вызов в сборную Казахстана U-16.
В августе 2025 года английский «Челси» подписал контракт с 17-летним талантом «Кайрата» Дастаном Сатпаевым. Юноша остался в Казахстане еще на год, и летом присоединится к системе лондонского клуба.