Гвардиола не намерен возвращаться к тренерской работе

«Ментально я ни в чем не нуждаюсь. Я начал тренировать в 37 лет, вся моя жизнь была связана с футболом. Теперь я хочу попробовать узнать жизнь по-новому, быть счастливым, занимаясь и другими вещами, не связанными с футболом. Я люблю свою работу, но наступает момент, когда чувствуешь, что нужно сделать паузу. Возможно, однажды я проснусь и скажу: “Ок, я хочу вернуться к тренировкам”, — я должен почувствовать, что мне этого не хватает, а сейчас я этого не ощущаю.



Я пытаюсь понять, какой будет моя жизнь дальше. Я решил остановиться, потому что хочу уделять себе немного больше внимания. Хочу больше времени проводить с детьми и с отцом, которому 95 лет, и он все еще с нами. Мне скоро уже 56, я не молод, и перспективы немного меняются. Я все еще обустраиваюсь после того, как остановился, но все идет довольно хорошо», — сказал Гвардиола.



Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 турниров: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.