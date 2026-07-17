Гвардиола не намерен возвращаться к тренерской работе

55-летний испанец покинул пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании сезона-2025/26. У него оставался один год по действующему контракту.
«Ментально я ни в чем не нуждаюсь. Я начал тренировать в 37 лет, вся моя жизнь была связана с футболом. Теперь я хочу попробовать узнать жизнь по-новому, быть счастливым, занимаясь и другими вещами, не связанными с футболом. Я люблю свою работу, но наступает момент, когда чувствуешь, что нужно сделать паузу. Возможно, однажды я проснусь и скажу: “Ок, я хочу вернуться к тренировкам”, — я должен почувствовать, что мне этого не хватает, а сейчас я этого не ощущаю.
Я пытаюсь понять, какой будет моя жизнь дальше. Я решил остановиться, потому что хочу уделять себе немного больше внимания. Хочу больше времени проводить с детьми и с отцом, которому 95 лет, и он все еще с нами. Мне скоро уже 56, я не молод, и перспективы немного меняются. Я все еще обустраиваюсь после того, как остановился, но все идет довольно хорошо», — сказал Гвардиола.
Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 турниров: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В общей сложности «Манчестер Сити» провел под руководством Гвардиолы 592 матча, в которых одержал 423 победы при 77 ничьих и 92 поражениях. Испанец является единственным тренером в истории АПЛ, которому удалось выиграть более 70% матчей — 269 побед в 379 встречах (70,2%).
Новым главным тренером «Манчестер Сити» стал итальянец Энцо Мареска, который был ассистентом Гвардиолы в сезоне-2022/23.