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«ПСЖ» готов продать Брэдли Барколя за 150 млн евро

Вингер сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Брэдли Барколя попал в сферу интересов клубов Английской Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Руководство «Пари Сен-Жермен» готово рассмотреть продажу нападающего Брэдли Барколя в летнее трансферное окно, однако рассчитывает выручить за футболиста не менее 150 миллионов евро. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, интерес к 23-летнему французскому форварду проявляют представители английской Премьер-лиги — «Ливерпуль» и «Арсенал». Стороны продолжают обсуждать возможную сделку.

В сезоне-2025/26 Барколя принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал семь голевых передач. Соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

Барколя перешел в парижский клуб из «Лиона» летом 2023 года. За это время он провел 152 матча, в которых он забил 39 мячей и сделал 37 голевых передач. На счету левого вингера 27 матчей и 5 забитых мячей в составе сборной Франции.