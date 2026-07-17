«ПСЖ» готов продать Брэдли Барколя за 150 млн евро

Руководство «Пари Сен-Жермен» готово рассмотреть продажу нападающего Брэдли Барколя в летнее трансферное окно, однако рассчитывает выручить за футболиста не менее 150 миллионов евро. Об этом сообщает L'Equipe.
По данным источника, интерес к 23-летнему французскому форварду проявляют представители английской Премьер-лиги — «Ливерпуль» и «Арсенал». Стороны продолжают обсуждать возможную сделку.
В сезоне-2025/26 Барколя принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал семь голевых передач. Соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.
Барколя перешел в парижский клуб из «Лиона» летом 2023 года. За это время он провел 152 матча, в которых он забил 39 мячей и сделал 37 голевых передач. На счету левого вингера 27 матчей и 5 забитых мячей в составе сборной Франции.