«ПСЖ» готов продать Брэдли Барколя за 150 млн евро

Барколя перешел в парижский клуб из «Лиона» летом 2023 года. За это время он провел 152 матча, в которых он забил 39 мячей и сделал 37 голевых передач. На счету левого вингера 27 матчей и 5 забитых мячей в составе сборной Франции.