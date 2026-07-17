«Барселона» разместила облигации на 105 млн евро менее чем за два часа

«Барселона» объявила об успешном размещении облигаций на сумму 105 млн евро со сроком погашения в октябре 2036 года и фиксированной купонной ставкой 5,14%.
По информации клуба, спрос на бумаги более чем в два раза превысил объем предложения. Весь выпуск был размещен менее чем за два часа среди американских инвесторов, включая страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды.
В «Барселоне» отметили, что высокий интерес инвесторов подтверждает доверие к финансовой стратегии клуба и перспективам его дальнейшего развития.