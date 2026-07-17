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«Барселона» разместила облигации на 105 млн евро менее чем за два часа

Спрос со стороны международных инвесторов более чем вдвое превысил объем выпуска.

Источник: ФК "Барселона"

«Барселона» объявила об успешном размещении облигаций на сумму 105 млн евро со сроком погашения в октябре 2036 года и фиксированной купонной ставкой 5,14%.

По информации клуба, спрос на бумаги более чем в два раза превысил объем предложения. Весь выпуск был размещен менее чем за два часа среди американских инвесторов, включая страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды.

В «Барселоне» отметили, что высокий интерес инвесторов подтверждает доверие к финансовой стратегии клуба и перспективам его дальнейшего развития.