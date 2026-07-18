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Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в России после Китая

Тренер хочет видеть современные дороги, аэропорты и сервис по всей стране.

Источник: Соцсети

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, почему считает Россию лучшей страной, и объяснил, какие впечатления от жизни в Китае хотел бы перенести на родину. Специалист отметил уровень дорог, аэропортов и сервиса, причем пожелал подобного развития не только Москве и другим крупным городам.

— Любимая страна?

— Россия.

— Почему?

— Я обожаю Россию. Считаю, что Москва — лучший город на планете. Россия — лучшая страна. Я невероятный фанат России.

Я очень сильно расстраиваюсь, если что-то у нас не так. Безумно расстраиваюсь.

Когда я в Китае еду и вижу аэропорты, дороги, сервис, тогда думаю: «Блин, я тоже так хочу».

Причем я хочу, чтобы так было везде в России. Не только в Москве или крупных городах, — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Послезавтра».

Слуцкий работает в Китае с начала 2024 года. Российский тренер возглавляет клуб «Шанхай Шэньхуа» и за время жизни в стране неоднократно отмечал ее развитую инфраструктуру, технологии и ориентированность внутреннего рынка на местных жителей.

В другом фрагменте беседы специалист назвал Китай лучшей страной для самих китайцев. Он обратил внимание на возможность оплачивать покупки по сетчатке глаза, пользоваться беспилотными такси и быстро находить товары через местные цифровые сервисы.

До переезда в Шанхай Слуцкий тренировал ЦСКА, сборную России, английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и казанский «Рубин». С московским клубом он трижды становился чемпионом России.