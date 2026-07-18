Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в России после Китая

— Я обожаю Россию. Считаю, что Москва — лучший город на планете. Россия — лучшая страна. Я невероятный фанат России.



Я очень сильно расстраиваюсь, если что-то у нас не так. Безумно расстраиваюсь.



Когда я в Китае еду и вижу аэропорты, дороги, сервис, тогда думаю: «Блин, я тоже так хочу».



Причем я хочу, чтобы так было везде в России. Не только в Москве или крупных городах, — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Послезавтра».