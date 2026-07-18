Гол Головина помог «Монако» победить «Сан-Приест»

«Монако» одержал победу над «Сан-Приестом», выступающим в четвертом по силе дивизионе Франции, в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону. Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе монегасков дубль оформил Парис Бруннер, по одному мячу забили Эрик Дайер и Александр Головин, еще один гол стал результатом автогола футболиста «Сан-Приеста».
Головин провел на поле первый тайм и отличился прямым ударом со штрафного. В прошлом сезоне 30-летний полузащитник сборной России сыграл 35 матчей во всех турнирах, забив пять мячей.