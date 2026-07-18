Новиков заявил, что Сафонов не сопоставим с Акинфеевым

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Новиков заявил, что не считает вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова сопоставимым по уровню с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.
По словам Новикова, в российском футболе сейчас ощущается нехватка качественных вратарей. Он отметил, что, несмотря на две победы Сафонова в Лиге чемпионов в составе «ПСЖ», его игровой уровень, по мнению ветерана, остается недостаточно высоким.
Новиков также раскритиковал сравнения Сафонова с Акинфеевым, заявив, что между двумя голкиперами «небо и земля». Сафонов завоевал трофей Лиги чемпионов с французским клубом в 2025 и 2026 годах.