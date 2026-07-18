Новиков заявил, что Сафонов не сопоставим с Акинфеевым

По словам Новикова, в российском футболе сейчас ощущается нехватка качественных вратарей. Он отметил, что, несмотря на две победы Сафонова в Лиге чемпионов в составе «ПСЖ», его игровой уровень, по мнению ветерана, остается недостаточно высоким.