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«Челси» готовит рекордный трансфер звезды сборной Англии

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс перейдет в «Челси», сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По информации авторитетного инсайдера, лондонцы заплатят за 23-летнего англичанина 117 миллионов фунтов (около 138 миллионов евро) — сделка станет новым рекордом британского футбола, превзойдя те же 115 миллионов фунтов, которые «Челси» отдал за Мойсеса Кайседо летом 2023 года. Роджерс подпишет шестилетний контракт с опцией продления еще на сезон — в духе фирменной стратегии «синих» с длинными соглашениями для молодых игроков.

Для «Астон Виллы» продажа обернется феноменальной прибылью: по данным Transfermarkt, в феврале 2024 года бирмингемцы забрали Роджерса из «Мидлсбро» всего за 9,4 миллиона евро. С тех пор атакующий полузащитник провел 125 матчей, забил 31 гол, отдал 29 результативных передач и превратился в системообразующего игрока команды Унаи Эмери — сейчас портал оценивает его в 90 миллионов евро, но переговорная цена оказалась заметно выше.

Статус Роджерса окончательно закрепил чемпионат мира-2026: на турнире он провел шесть матчей за сборную Англии и отметился голевой передачей в полуфинале против Аргентины (1:2). Вылет в шаге от финала не отменил главного — хавбек стал одним из открытий мундиаля, и «Челси» поспешил оформить покупку до того, как цена вырастет еще больше.