«Челси» готовит рекордный трансфер звезды сборной Англии

Статус Роджерса окончательно закрепил чемпионат мира-2026: на турнире он провел шесть матчей за сборную Англии и отметился голевой передачей в полуфинале против Аргентины (1:2). Вылет в шаге от финала не отменил главного — хавбек стал одним из открытий мундиаля, и «Челси» поспешил оформить покупку до того, как цена вырастет еще больше.