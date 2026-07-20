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Умер двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган

Бывший футболист и главный тренер сборной Англии Кевин Киган скончался в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В январе стало известно, что у Кигана диагностировали рак четвертой стадии. Родные футболиста сообщили, что он должен был начать лечение.

«С огромной печалью сообщаем, что Кевин Киган умер в возрасте 75 лет. Бывший игрок и тренер сборной Англии боролся с раком и в последние минуты жизни находился рядом со своей женой и дочерьми. Кевин, двукратный обладатель “Золотого мяча”, был любимым мужем, отцом и дедушкой. Семья хочет поблагодарить его замечательную медицинскую команду за всю поддержку. Сейчас для них очень тяжелое время, и они просят уважать их личное пространство и право на уединение», — говорится в заявлении семьи Кигана.

Киган считался одним из лучших футболистов своего поколения. За клубную карьеру он провел почти 750 матчей, трижды выиграл чемпионат Англии в составе «Ливерпуля», стал обладателем Кубка Англии, Кубка европейских чемпионов и дважды завоевал Кубок УЕФА. В 1978 и 1979 годах, выступая за немецкий «Гамбург», он становился обладателем «Золотого мяча».

После завершения игровой карьеры Киган начал тренерскую работу. В феврале 1992 года он возглавил «Ньюкасл», находившийся под угрозой вылета из второго по силе дивизиона Англии. Специалист помог команде сохранить место в чемпионате, а уже в первом полноценном сезоне вывел клуб в Английскую Премьер-лигу. В сезоне-1995/96 «Ньюкасл» под руководством Кигана был близок к первому чемпионству с 1927 года. Команда долгое время лидировала в турнирной таблице, однако в концовке сезона уступила инициативу «Манчестер Юнайтед» и завершила чемпионат на втором месте.

Позже Киган возглавлял сборную Англии. В национальной команде он работал с 1999 по 2000 год и ушел в отставку после поражения от Германии со счетом 0:1 в последнем матче на старом стадионе «Уэмбли».

Также специалист тренировал «Манчестер Сити», который при нем выиграл Чемпионшип и вернулся в Премьер-лигу в 2002 году. В 2008 году Киган во второй раз возглавил «Ньюкасл», но покинул клуб спустя восемь месяцев из-за разногласий с руководством.