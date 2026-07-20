Умер двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган

«С огромной печалью сообщаем, что Кевин Киган умер в возрасте 75 лет. Бывший игрок и тренер сборной Англии боролся с раком и в последние минуты жизни находился рядом со своей женой и дочерьми. Кевин, двукратный обладатель “Золотого мяча”, был любимым мужем, отцом и дедушкой. Семья хочет поблагодарить его замечательную медицинскую команду за всю поддержку. Сейчас для них очень тяжелое время, и они просят уважать их личное пространство и право на уединение», — говорится в заявлении семьи Кигана.