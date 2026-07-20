СМИ: «Фенербахче» хочет усилиться нападающим сборной Англии

Турецкий «Фенербахче» достиг договоренности с нападающим «Астон Виллы» Олли Уоткинсом по условиям личного соглашения, сообщает Sabah. По информации источника, в случае перехода 30-летний форвард подпишет с клубом трехлетний контракт. Его зарплата может составить около 9 миллионов евро в год.