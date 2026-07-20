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СМИ: «Фенербахче» хочет усилиться нападающим сборной Англии

Нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Олли Уоткинс может продолжить карьеру в Турции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Турецкий «Фенербахче» достиг договоренности с нападающим «Астон Виллы» Олли Уоткинсом по условиям личного соглашения, сообщает Sabah. По информации источника, в случае перехода 30-летний форвард подпишет с клубом трехлетний контракт. Его зарплата может составить около 9 миллионов евро в год.

При этом «Астон Вилла» рассчитывает получить за футболиста 35 миллионов евро. Турецкая сторона намерена снизить сумму трансфера и готова предложить около 25 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Уоткинс провел 55 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал пять результативных передач. Текущее соглашение английского нападающего с клубом из Бирмингема рассчитано до лета 2028 года.