День в истории: 6 августа 1983 года родился нидерландский футболист Робин ван Перси

6 августа 1983 года в Роттердаме родился Робин ван Перси — один из самых ярких нидерландских нападающих своего поколения. Его имя хорошо известно болельщикам по выступлениям за «Фейенорд», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и сборную Нидерландов.
Ван Перси начал профессиональную карьеру в «Фейенорде», где быстро проявил себя как талантливый форвард. Уже в юном возрасте он дебютировал за основной состав и со временем стал одним из лидеров команды. С клубом он выиграл Кубок УЕФА в 2002 году, а затем продолжил карьеру в Англии, где получил широкое признание как один из лучших нападающих Премьер-лиги.
Особенно ярко ван Перси заявил о себе в «Арсенале», где был одним из ключевых игроков команды и неоднократно забивал важные мячи. Позже он перешел в «Манчестер Юнайтед» и в сезоне 2012/13 помог клубу завоевать чемпионский титул. Этот переход стал примечательным еще и потому, что ван Перси оказался первым игроком эпохи Премьер-лиги, который перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».
В составе сборной Нидерландов ван Перси стал рекордсменом по числу голов. На его счету 102 матча и 50 забитых мячей, что делает его лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Робин ван Перси завершил карьеру игрока, оставив после себя статус одного из самых техничных и результативных нападающих европейского футбола. Его имя прочно вошло в историю как символ голевого чутья, высокой футбольной культуры и большого международного успеха.