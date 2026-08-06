День в истории: 6 августа 1983 года родился нидерландский футболист Робин ван Перси

Ван Перси начал профессиональную карьеру в «Фейенорде», где быстро проявил себя как талантливый форвард. Уже в юном возрасте он дебютировал за основной состав и со временем стал одним из лидеров команды. С клубом он выиграл Кубок УЕФА в 2002 году, а затем продолжил карьеру в Англии, где получил широкое признание как один из лучших нападающих Премьер-лиги.