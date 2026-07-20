Впервые в истории АПЛ игроки одного клуба выиграли три ЧМ подряд

В финале ЧМ-2026, который состоялся 19 июля на арене «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси, Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.Чемпионом в составе испанской команды стал защитник Педро Порро, который на клубном уровне выступает за «Тоттенхэм».
О том, что традиция продлится был известно еще до финала. В сборной Аргентины играют два защитника лондонского клуба — Кристиан Ромеро и Марком Сенеси. Их четырех полуфиналистов только в составе сборной Франции на этом турнире не было игроков «Тоттенхэма». Бронзовым призером мирового первенства стал защитник Джед Спенс.
До Порро футболисты «Тоттенхэма» также становились чемпионами мира. На ЧМ-2022 трофей вместе со сборной Аргентины выиграл уже упоминавшийся Ромеро, а четырьмя годами ранее, на турнире в России, победу в составе Франции праздновал голкипер Уго Льорис, выступавший тогда за «шпор».
В сезоне-2025/26 «Тоттенхэм» завершил выступление в Английской Премьер-лиге на 17-м месте, набрав 41 очко в 38 матчах.