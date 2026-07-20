Впервые в истории АПЛ игроки одного клуба выиграли три ЧМ подряд

О том, что традиция продлится был известно еще до финала. В сборной Аргентины играют два защитника лондонского клуба — Кристиан Ромеро и Марком Сенеси. Их четырех полуфиналистов только в составе сборной Франции на этом турнире не было игроков «Тоттенхэма». Бронзовым призером мирового первенства стал защитник Джед Спенс.