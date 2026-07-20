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Семин высказался о наследии легендарного Кевина Кигана

Киган ушел из жизни на 76-м году.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин выразил соболезнования в связи со смертью двукратного обладателя «Золотого мяча» Кевина Кигана, отметив его огромный вклад в мировой футбол. Об этом сообщает ТАСС.

Киган ушел из жизни на 76-м году.

«Я знал его как большого и великого футболиста. Соболезнования, что из футбола ушел такой великий человек, который оставил громадный след. Люди, которые смотрели его матчи, прекрасно запомнили его. Это настоящий профессионал, бомбардир и просто замечательный человек, который был всегда внимателен к людям. Футболист большого международного уровня», — сказал Семин.

За игровую карьеру Киган выступал за английские «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Саутгемптон», немецкий «Гамбург», а также австралийский «Блэктаун Сити».

В составе «Ливерпуля» он трижды выигрывал чемпионат Англии, дважды становился обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА, а также по одному разу завоевал Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов. Вместе с «Гамбургом» Киган стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.