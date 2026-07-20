Семин высказался о наследии легендарного Кевина Кигана

«Я знал его как большого и великого футболиста. Соболезнования, что из футбола ушел такой великий человек, который оставил громадный след. Люди, которые смотрели его матчи, прекрасно запомнили его. Это настоящий профессионал, бомбардир и просто замечательный человек, который был всегда внимателен к людям. Футболист большого международного уровня», — сказал Семин.