Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Мьельбю
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Сабах
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.60
П2
5.63
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Арарат-Армения
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.82
П2
1.95
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Орхус
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.30
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Гетеборг
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.90
П2
6.28
Футбол. Лига конференций
20:30
Флориана
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.75
П2
2.08
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Тун
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.82
П2
1.89
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Фенербахче
:
Гурник З
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.30
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Атерт
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.62
П2
1.51
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Штурм
:
Хартс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.96
П2
4.59
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Клаксвик
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.35
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ларн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
18.00
X
7.75
П2
1.19
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Викингур Р
:
Хапоэль Беэр-Шева
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.60
П2
2.64

«Реал» нацелился на игрока «Барселоны», забившего в финале ЧМ

Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» и сборной Испании Феррана Торреса. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, «сливочные» рассматривают вариант с 26-летним испанцем на тот случай, если мадридский клуб не сможет договориться о продлении контракта с бразильцем Винисиусом Жуниором.

Торрес перешел в «Барселону» зимой 2022 года из «Манчестер Сити» за 55 млн евро. Он провел за каталонский клуб 207 матчей, в которых забил 65 мячей и отдал 23 голевые передачи.

Контракт Торреса с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2027 года. Это означает, что с 1 января он сможет вести переговоры с другими командами.

Ферран Торрес защищал цвета сборной Испании на ЧМ-2026 и стал автором победного гола в финале против сборной Аргентины (1:0, д.в.). Всего на его счету 65 матчей за национальную команду, в которых он забил 25 мячей.

«Реал» откроет новый сезон Ла Лиги 22 августа выездным матчем против «Эспаньола».