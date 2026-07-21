«Реал» нацелился на игрока «Барселоны», забившего в финале ЧМ

По информации источника, «сливочные» рассматривают вариант с 26-летним испанцем на тот случай, если мадридский клуб не сможет договориться о продлении контракта с бразильцем Винисиусом Жуниором.
Торрес перешел в «Барселону» зимой 2022 года из «Манчестер Сити» за 55 млн евро. Он провел за каталонский клуб 207 матчей, в которых забил 65 мячей и отдал 23 голевые передачи.
Контракт Торреса с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2027 года. Это означает, что с 1 января он сможет вести переговоры с другими командами.
Ферран Торрес защищал цвета сборной Испании на ЧМ-2026 и стал автором победного гола в финале против сборной Аргентины (1:0, д.в.). Всего на его счету 65 матчей за национальную команду, в которых он забил 25 мячей.
«Реал» откроет новый сезон Ла Лиги 22 августа выездным матчем против «Эспаньола».