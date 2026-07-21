«Астон Вилла» сделала «Челси» предложение по Гарначо

«Астон Вилла» направила «Челси» официальное предложение по аренде вингера Алехандро Гарначо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, бирмингемский клуб рассчитывает арендовать 22-летнего аргентинца с правом последующего выкупа. Одновременно руководство «Астон Виллы» ведет переговоры с самим футболистом об условиях личного контракта.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что итальянская «Рома» проявляет интерес к аргентинцу. Алехандро Гарначо выступал за молодёжную команду мадридского «Атлетико», а в 16 лет перешел в «Манчестер Юнайтед». В августе 2025 года он перешёл в «Челси». Сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов. Действующее соглашение Гарначо с «Челси» рассчитано до 2032 года. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 аргентинский вингер принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.