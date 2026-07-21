«Астон Вилла» сделала «Челси» предложение по Гарначо

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что итальянская «Рома» проявляет интерес к аргентинцу. Алехандро Гарначо выступал за молодёжную команду мадридского «Атлетико», а в 16 лет перешел в «Манчестер Юнайтед». В августе 2025 года он перешёл в «Челси». Сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов. Действующее соглашение Гарначо с «Челси» рассчитано до 2032 года. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.