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«Астон Вилла» сделала «Челси» предложение по Гарначо

Вингер «Челси» Алехандро Гарначо может продолжить карьеру в «Астон Вилле».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Астон Вилла» направила «Челси» официальное предложение по аренде вингера Алехандро Гарначо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, бирмингемский клуб рассчитывает арендовать 22-летнего аргентинца с правом последующего выкупа. Одновременно руководство «Астон Виллы» ведет переговоры с самим футболистом об условиях личного контракта.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что итальянская «Рома» проявляет интерес к аргентинцу. Алехандро Гарначо выступал за молодёжную команду мадридского «Атлетико», а в 16 лет перешел в «Манчестер Юнайтед». В августе 2025 года он перешёл в «Челси». Сумма трансфера составила 40 миллионов фунтов. Действующее соглашение Гарначо с «Челси» рассчитано до 2032 года. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 аргентинский вингер принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.