«Челси» подписал футболиста сборной Англии Роджерса

По данным Sky Sports, сумма трансфера составила 117 млн фунтов стерлингов. Для «Челси» эта сделка стала самой дорогой в истории клуба, а для английского футбола — второй по стоимости. Рекорд по-прежнему принадлежит переходу шведского нападающего Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов стерлингов прошлым летом.