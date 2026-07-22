«Челси» подписал футболиста сборной Англии Роджерса

Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс стал игроком «Челси». О переходе футболиста из «Астон Виллы» сообщила пресс-служба лондонского клуба.
Контракт с 23-летним хавбеком рассчитан до лета 2033 года.
По данным Sky Sports, сумма трансфера составила 117 млн фунтов стерлингов. Для «Челси» эта сделка стала самой дорогой в истории клуба, а для английского футбола — второй по стоимости. Рекорд по-прежнему принадлежит переходу шведского нападающего Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов стерлингов прошлым летом.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Роджерс провёл 35 матчей, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. На чемпионате мира в составе сборной Англии полузащитник сыграл семь встреч, записал на свой счёт две результативные передачи и завоевал бронзовые медали. Всего за национальную команду Роджерс провёл 22 матча.
По итогам прошлого сезона «Астон Вилла» заняла четвёртое место в чемпионате Англии и получила путёвку в Лигу чемпионов. «Челси» финишировал десятым и впервые за несколько лет остался без участия в еврокубках.