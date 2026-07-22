«Манчестер Сити» распродает личные вещи Гвардиолы

На торги выставили тренерский свисток, куртку, кресло, настольную лампу, набор кофейных чашек, благовония, фотографии и прочие вещи из его личного кабинета. Самый дешевый лот — фотография Пепа с Коло Туре и Омаром Мармушем за 288 евро (25,7 тыс. рублей), самый дорогой — лимитированный мяч в честь 100-гола Холанда АПЛ за 6797 евро (606 тыс. рублей).
Гвардиола покинул пост главного тренера «Манчестер Сити» после окончания сезона-2025/26. У него оставался еще один год по действующему контракту.
55-летний испанец возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года и стал самым успешным тренером за всю 146-летнюю историю клуба. За десять лет он завоевал с «горожанами» 20 турниров: шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В общей сложности «Манчестер Сити» провел под руководством Гвардиолы 592 матча, в которых одержал 423 победы при 77 ничьих и 92 поражениях. Испанец является единственным тренером в истории АПЛ, которому удалось выиграть более 70% матчей — 269 побед в 379 встречах (70,2%).
Новым главным тренером «Манчестер Сити» стал итальянец Энцо Мареска, который был ассистентом Гвардиолы в сезоне-2022/23.
«Манчестер Сити» откроет новый сезон 16 августа матчем за Суперкубок Англии против «Арсенала».