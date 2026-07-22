Тилеманс оценил главного тренера Кэррика после перехода в «МЮ»

Тилеманс присоединился к «Манчестер Юнайтед», перейдя из «Астон Виллы». Соглашение бельгийца с клубом рассчитано до 2031 года.
«Тренер очень крутой. Очень рад, что у нас с ним хорошие отношения. То, что он играл в полузащите и ищет полузащитников определенного типа, говорит о многом, учитывая все, чего он добился как игрок», — приводит слова Тилеманса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Тилеманс перешел в «Астон Виллу» летом 2023 года из «Лестера» на правах свободного агента. За три года он провел за клуб из Бирмингема 134 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 25 голевых передач.
На ЧМ-2026 Тилеманс был капитаном сборной Бельгии. Он провел на турнире пять матчей, в которых забил два гола — оба в ворота сборной Сенегала (3:2, д.в.) в 1/16 финала.
Сборная Бельгии дошла до ¼ финала ЧМ-2026, где уступила сборной Испании (1:2). Тилеманс не принимал участие в этой встрече из-за травмы, полученной во время предматчевой разминки.
«Манчестер Юнайтед» откроет новый сезон АПЛ 22 августа выездным матчем против «Халл Сити».