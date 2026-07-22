Тилеманс оценил главного тренера Кэррика после перехода в «МЮ»

«Тренер очень крутой. Очень рад, что у нас с ним хорошие отношения. То, что он играл в полузащите и ищет полузащитников определенного типа, говорит о многом, учитывая все, чего он добился как игрок», — приводит слова Тилеманса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».