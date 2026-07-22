Самый дорогой игрок в истории «Челси» выбрал игровой номер

Роджерс перешел в «Челси» из «Астон Виллы» за 137 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории лондонского клуба и вторым по стоимости в истории АПЛ. Рекорд принадлежит шведскому нападающему Александеру Исаку, который прошлым летом перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 145 млн евро.