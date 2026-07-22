Самый дорогой игрок в истории «Челси» выбрал игровой номер

В прошлом сезоне под этим номером выступал бразильский полузащитник Андрей Сантос, который на прошлой неделе перешел в «Манчестер Юнайтед» за 56,3 млн евро. Также под 17-м номером за клуб в разные годы выступали Эден Азар, Мохамед Салах, Педро, Матео Ковачич и Рахим Стерлинг.
Роджерс перешел в «Челси» из «Астон Виллы» за 137 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории лондонского клуба и вторым по стоимости в истории АПЛ. Рекорд принадлежит шведскому нападающему Александеру Исаку, который прошлым летом перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 145 млн евро.
В «Астон Вилле» Роджерс выступал под 27-м номером. В прошлом сезоне он провел за клуб 55 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач.
На ЧМ-2026 Роджерс провел семь матчей за сборную Англии и отметился двумя результативными передачами.
«Челси» откроет новый сезон АПЛ 24 августа выездным матчем против «Фулхэма».