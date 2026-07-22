Шестикратный чемпион Англии продлил контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден продлил соглашение с «Манчестер Сити». Новый контракт 26-летнего футболиста будет действовать до лета 2030 года.
«Связать свое будущее с “Сити” — значит для меня все. Игра за этот клуб — единственное, чем я всегда хотел заниматься, и для меня всегда было честью носить эту футболку. Я прекрасно понимаю, как мне повезло быть частью исторического периода с таким количеством завоеванных трофеев, но мы всегда смотрим вперед и стараемся побеждать еще», — сказал Фоден после подписания нового соглашения.
Фоден является воспитанником академии «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2017 года. За это время он выиграл 20 трофеев, включая шесть чемпионских титулов Английской премьер-лиги, пять Кубков английской лиги, три Кубка Англии, два Суперкубка Англии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезоне-2025/26 английский полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал семь результативных передач.
За национальную команду Англии Фоден провел 49 матчей, в которых отличился четырьмя голами. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не включил Фодена в заяку на чемпионат мира 2026 года.