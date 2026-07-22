Шестикратный чемпион Англии продлил контракт с «Манчестер Сити»

«Связать свое будущее с “Сити” — значит для меня все. Игра за этот клуб — единственное, чем я всегда хотел заниматься, и для меня всегда было честью носить эту футболку. Я прекрасно понимаю, как мне повезло быть частью исторического периода с таким количеством завоеванных трофеев, но мы всегда смотрим вперед и стараемся побеждать еще», — сказал Фоден после подписания нового соглашения.