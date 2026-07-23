Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Эгнатия
3
:
Целе
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Железничар Пн
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спартак Тр
0
:
ЦСКА 1948
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вардар
2
:
Рига
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Интер Т
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
1
:
Университатя Кр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Омония
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Богемианс Д
2
:
Балкани
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Нефтчи
2
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

MLS проверяет «Интер Майами» из-за перехода Каземиро

MLS начала расследование в отношении «Интер Майами» после объявления об официальном переходе Каземиро.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

MLS начала расследование в отношении «Интер Майами» вскоре после официального объявления о переходе бразильского полузащитника Каземиро. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

22 июля клуб из Флориды подтвердил подписание 34-летнего хавбека, ранее выступавшего за «Манчестер Юнайтед». Контракт с бразильцем рассчитан до конца сезона-2027 и предусматривает возможность продления до июня 2029 года.

По информации MLS, расследование связано с возможным нарушением правил тамперинга — незаконными, скрытыми или несанкционированными переговорами с игроком или тренером, имеющим действующий контракт с другим клубом, с целью убедить его сменить команду. Лига заявила, что собирает необходимую информацию и не будет давать дополнительных комментариев до завершения проверки.

Как отмечается, право первоочередных переговоров с Каземиро в MLS принадлежало «Лос-Анджелес Гэлакси». Несмотря на то что клубы договорились о передаче этих прав «Интер Майами», детали соглашения будут раскрыты только после окончания расследования.

Каземиро является пятикратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала» и одним из самых титулованных полузащитников своего поколения. В новой команде он будет выступать вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.