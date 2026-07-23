MLS проверяет «Интер Майами» из-за перехода Каземиро

По информации MLS, расследование связано с возможным нарушением правил тамперинга — незаконными, скрытыми или несанкционированными переговорами с игроком или тренером, имеющим действующий контракт с другим клубом, с целью убедить его сменить команду. Лига заявила, что собирает необходимую информацию и не будет давать дополнительных комментариев до завершения проверки.