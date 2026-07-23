MLS проверяет «Интер Майами» из-за перехода Каземиро

MLS начала расследование в отношении «Интер Майами» вскоре после официального объявления о переходе бразильского полузащитника Каземиро. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
22 июля клуб из Флориды подтвердил подписание 34-летнего хавбека, ранее выступавшего за «Манчестер Юнайтед». Контракт с бразильцем рассчитан до конца сезона-2027 и предусматривает возможность продления до июня 2029 года.
По информации MLS, расследование связано с возможным нарушением правил тамперинга — незаконными, скрытыми или несанкционированными переговорами с игроком или тренером, имеющим действующий контракт с другим клубом, с целью убедить его сменить команду. Лига заявила, что собирает необходимую информацию и не будет давать дополнительных комментариев до завершения проверки.
Как отмечается, право первоочередных переговоров с Каземиро в MLS принадлежало «Лос-Анджелес Гэлакси». Несмотря на то что клубы договорились о передаче этих прав «Интер Майами», детали соглашения будут раскрыты только после окончания расследования.
Каземиро является пятикратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала» и одним из самых титулованных полузащитников своего поколения. В новой команде он будет выступать вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.