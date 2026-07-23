Игрок сборной Аргентины перейдет в «Челси»

По информации источника, 22-летний аргентинец в ближайшее время будет официально представлен в качестве игрока лондонского клуба. Отмечается, что сделка по переходу игрока была согласована еще в мае. Сумма трансфера не сообщается.
Барко перешел в «Страсбур» зимой 2025 года из «Брайтона» за 10 млн евро. Он провел за клуб 58 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 11 голевых передач.
Кроме того, Барко провел пять матчей за сборную Аргентины и забил два мяча. Он был в составе национальной команды на ЧМ-2026 и сыграл один матч, выйдя на замену в матче 3-го тура группового этапа против сборной Иордании (3:1).
За «Челси» выступает партнер Барко по сборной Аргентины Энцо Фернандес, который получил красную карточку в финале ЧМ-2026. В решающем матче турнира аргентинцы уступили сборной Испании (0:1, д.в.).
«Челси» откроет новый сезон АПЛ 24 августа выездным матчем против «Фулхэма».
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти