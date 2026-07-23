Стало известно, сколько «Реал» готов заплатить за Родри

По информации источника, 30-летний испанец рассматривается «сливочными» в качестве нового лидера полузащиты — в нем видят замену завершившему год назад карьеру Тони Кроосу. «Реал» готов заплатить за Родри сумму выше рыночной, несмотря на то, что у полузащитника остался год по контракту с «Манчестер Сити».
Отмечается, что сам Родри не скрывает желания вернуться в Мадрид. По информации журналиста Николо Скиры, игрок уже согласовал с «Реалом» четырехлетний контракт — до лета 2030 года.
В качестве альтернативы Родри мадридский «Реал» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.
Родри перешел в «Манчестер Сити» летом 2019 года из «Атлетико» за 70 млн евро. Он провел за «горожан» 298 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 32 голевых передачи.
На прошлой неделе Родри был признан лучшим игроком ЧМ-2026. Он провел на турнире все восемь матчей и не сумел отметиться результативными действиями. Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Аргентины (1:0, д.в.).
«Реал» откроет новый сезон Ла Лиги 22 августа выездным матчем против «Эспаньола».