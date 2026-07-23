Стало известно, сколько «Реал» готов заплатить за Родри

По информации источника, 30-летний испанец рассматривается «сливочными» в качестве нового лидера полузащиты — в нем видят замену завершившему год назад карьеру Тони Кроосу. «Реал» готов заплатить за Родри сумму выше рыночной, несмотря на то, что у полузащитника остался год по контракту с «Манчестер Сити».