«Реал» представил выездную форму в темно-зеленом цвете

— «Реал Мадрид» представил вторую форму на сезон-2026/27. Она выполнена в темно-зеленом цвете с деталями кремового оттенка, переосмысливая использованную ранее цветовую комбинацию в современном ключе.
Футболка украшена едва заметным геометрическим узором с инициалами клуба и имеет современный воротник с кремовой отделкой. Кроме того, она включает логотип Adidas Trefoil, который связывает инновации в области элитных характеристик с футбольной культурой и стилем вне поля", — написано в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее «Реал» представил домашний комплект формы на сезон-2026/27.
Первый матч «Реала» в новом сезоне Ла Лиги пройдет 22 августа. Команда Жозе Моуринью на выезде сыграет против «Эспаньола».
В минувшем сезоне «Реал» не смог выиграть ни одного трофея. На клубном чемпионате мира мадридский клуб дошел до полуфинала, где разгромно уступил французскому «Пари Сен-Жермен» (0:4). В чемпионате Испании «Реал» финишировал вторым, отстав от каталонской «Барселоны» на восемь очков. В Кубке страны «Реал» проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (2:3). В Лиге чемпионов испанский клуб проиграл мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале турнира по сумме двух встреч (1:2, 3:4).