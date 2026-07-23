Источник: Родри согласовал контракт с «Реалом»

На прошлой неделе Родри был признан лучшим игроком ЧМ-2026. Он провел на турнире все восемь матчей и не сумел отметиться результативными действиями. Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Аргентины (1:0, д.в.).