Источник: Родри согласовал контракт с «Реалом»

По данным источника, контракт будет рассчитан до конца сезона-2029/2030. Ранее поступила информация о том, что «Реал» готов заплатить за Родри 60 миллионов евро. Сам игрок подтвердил, что хотел бы вернуться в Мадрид.
Родри перешел в «Манчестер Сити» летом 2019 года из «Атлетико» за 70 млн евро. Он провел за «горожан» 298 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 32 голевых передачи.
На прошлой неделе Родри был признан лучшим игроком ЧМ-2026. Он провел на турнире все восемь матчей и не сумел отметиться результативными действиями. Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Аргентины (1:0, д.в.).
«Реал» откроет новый сезон Ла Лиги 22 августа выездным матчем против «Эспаньола». Ранее появилась информация, что Родри перенесет операцию на спине.