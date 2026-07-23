«Арсенал» купил вингера сборной Греции Дзолиса за 40 млн евро

— Мы рады завершить подписание контракта с Христосом Дзолисом. Христос — чрезвычайно универсальный атакующий игрок, который обычно действует на левом фланге, но также комфортно чувствует себя на любой позиции в линии атаки. Он отлично завершает атаки обеими ногами, уверенно играет в условиях ограниченного пространства и обладает выдающимися техническими качествами.



За последние три сезона Христос показал впечатляющие показатели по голам и результативным передачам. Это футболист, который повысит технический уровень нашей команды, а также принесет в коллектив позитивную энергию, энтузиазм и сильный характер. Мы уверены, что Христос внесет значительный вклад в успехи нашего клуба, и надеемся, что болельщикам понравится наблюдать за его игрой в футболке «Арсенала», — сказал спортивный директор клуба Андреа Берта.