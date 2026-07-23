«Арсенал» купил вингера сборной Греции Дзолиса за 40 млн евро

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 млн евро.
— Мы рады завершить подписание контракта с Христосом Дзолисом. Христос — чрезвычайно универсальный атакующий игрок, который обычно действует на левом фланге, но также комфортно чувствует себя на любой позиции в линии атаки. Он отлично завершает атаки обеими ногами, уверенно играет в условиях ограниченного пространства и обладает выдающимися техническими качествами.
За последние три сезона Христос показал впечатляющие показатели по голам и результативным передачам. Это футболист, который повысит технический уровень нашей команды, а также принесет в коллектив позитивную энергию, энтузиазм и сильный характер. Мы уверены, что Христос внесет значительный вклад в успехи нашего клуба, и надеемся, что болельщикам понравится наблюдать за его игрой в футболке «Арсенала», — сказал спортивный директор клуба Андреа Берта.
Дзолис перешел в «Брюгге» летом 2024 года из «Фортуны» за 6,5 млн евро. За два года он провел за клуб 108 матчей, в которых забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач.
Также в активе 24-летнего игрока 34 матча за сборную Греции, в которых он забил девять мячей и отдал три голевые передачи.
Дзолис станет четвертым игроком из Греции в истории «канониров» после защитников Эфстатиоса Тавларидиса (2001−2004), Константиноса Мавропаноса (2018−2020) и Сократиса Папастатопулоса (2018−2021).
«Арсенал» откроет новый сезон 16 августа матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».