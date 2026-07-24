«Фенербахче» намерен приобрести Рафаэла Леау за 50 млн евро

По информации источника, «Фенербахче» готов заплатить за 27-летнего футболиста 50 млн евро с учетом бонусов.
Зарплата Леау в турецком клубе составит 8 млн евро. Также в контракте будут предусмотрены бонусы: 1,5 млн евро — за более 20 сыгранных матчей, еще 1,5 млн евро — за 15 голов, а также 1 млн евро — за победу в чемпионате Турции.
Леау перешел в «Милан» летом 2019 года из «Лилля» за 49,5 млн евро. За шесть лет он провел за «россонери» 291 матч, забил 80 мячей и отдал 65 голевых передач. В составе «Милана» Леау выиграл Серию А (2022) и Суперкубок Италии (2024).
Также на счету Леау 49 матчей за сборную Португалии, в которых он забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.
В текущее трансферное окно «Фенербахче» потратил свыше 80 млн евро, купив защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, вингера «Марселя» Мэйсона Гринвуда, нападающего «Анже» Сидики Шерифа и нападающего «Мальорки» Ведата Мурики.