«Фенербахче» намерен приобрести Рафаэла Леау за 50 млн евро

Леау перешел в «Милан» летом 2019 года из «Лилля» за 49,5 млн евро. За шесть лет он провел за «россонери» 291 матч, забил 80 мячей и отдал 65 голевых передач. В составе «Милана» Леау выиграл Серию А (2022) и Суперкубок Италии (2024).