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Форвард «Реала» Эндрик назовет сына Кендриком

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик вместе с супругой Габриэли Мирандой провели праздник в Сан-Паулу в честь скорого рождения первого ребенка.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На празднике, который посетили около 120 родственников и друзей пары, Эндрик и Габриэли Миранда впервые раскрыли имя будущего сына. Малыша назовут Кендрик (Kendrick) — именно такое имя было указано на специальной декоративной табличке.

В соцсетях многие пользователи уверены, что ребенок будет назван в честь американского рэпера и 27-кратного обладателя премии «Грэмми» Кендрика Ламара.

20-летний Эндрик и 23-летняя Габриэли Миранда поженились в июле 2025 года. О том, что пара ждет ребенка, стало известно в апреле этого года.

Источник: Соцсети

Эндрик перешел в «Реал» летом 2024 года из «Палмейраса» за 47,5 млн евро. Он провел за мадридский клуб 40 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Минувший сезон Эндрик провел в аренде в «Лионе». За французский клуб бразилец провел 21 матч, забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.

На ЧМ-2026 Эндрик провел четыре матча за сборную Бразилии и не сумел отметиться результативными действиями. Бразильцы впервые с 1990 года не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира, уступив в ⅛ финала сборной Норвегии (1:2).