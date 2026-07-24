«Арсенал» показал гостевую форму на сезон-2026/27

«Арсенал» представил новый выездной комплект формы на сезон-2026/27. Основным источником вдохновения для его дизайна стала форма, известная под названием «Bruised Banana» («Мятый банан»), в которой лондонский клуб выступал в начале 1990-х годов.
Действующие чемпионы Английской премьер-лиги в очередной раз переосмыслили культовый дизайн последних лет, создав форму, которая, по заявлению клуба, «отдает дань богатому наследию “Арсенала”, сочетая футбольную культуру и стиль». На новой футболке вновь использован характерный зигзагообразный узор, знакомый по форме сезона-1991/92 и 1992/93. Однако вместо фирменного ярко-желтого цвета дизайнеры выбрали темно-синюю цветовую гамму.
Ретро-стилистику подчеркивают классическая эмблема с пушкой и логотип Adidas в виде трилистника, а красно-золотая отделка завершает образ. Когда «Арсенал» впервые вышел в форме «Bruised Banana» в начале 1990-х годов, ее дизайн вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков. Со временем комплект приобрел культовый статус и стал одним из самых любимых у поклонников клуба.
Лондонцы регулярно обращаются к этому дизайну с момента его первого возвращения в сезоне-2019/20, когда была представлена практически точная копия оригинальной выездной формы. С тех пор клуб неоднократно использовал узнаваемый геометрический узор не только на игровых комплектах, но и на повседневной одежде и сувенирной продукции.
«Арсенал» откроет новый сезон 16 августа матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».