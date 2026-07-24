«Арсенал» показал гостевую форму на сезон-2026/27

Лондонцы регулярно обращаются к этому дизайну с момента его первого возвращения в сезоне-2019/20, когда была представлена практически точная копия оригинальной выездной формы. С тех пор клуб неоднократно использовал узнаваемый геометрический узор не только на игровых комплектах, но и на повседневной одежде и сувенирной продукции.