«Арсенал» возглавил мировой рейтинг суперкомпьютера Opta

Суперкомпьютер Opta обновил мировой рейтинг футбольных клубов в преддверии нового сезона. Лидером списка стал лондонский «Арсенал», набравший максимальные 100 баллов.
Второе место в рейтинге заняла мюнхенская «Бавария», получившая 99,96 балла, а замкнул первую тройку «Манчестер Сити» с результатом 98,27.
При этом мадридский «Реал» и миланский «Интер» не смогли сохранить места в первой пятерке. Испанский клуб расположился на восьмой строчке, а итальянский — на девятой. Статистическая модель Opta оценивает силу команд на основе математических расчетов и анализа их результатов.
Рейтинг футбольных клубов по версии Opta:
- «Арсенал» — 100 баллов.
- «Бавария» — 99,96.
- «Манчестер Сити» — 98,27.
- «ПСЖ» — 97,56.
- «Барселона» — 96,44.
- «Манчестер Юнайтед» — 96,18
- «Астон Вилла» — 95,34.
- «Реал» — 95,31.
- «Интер» — 94,92.
- «Ливерпуль» — 94,82.