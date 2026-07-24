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«Арсенал» возглавил мировой рейтинг суперкомпьютера Opta

Статистическая модель оценила силу европейских команд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Суперкомпьютер Opta обновил мировой рейтинг футбольных клубов в преддверии нового сезона. Лидером списка стал лондонский «Арсенал», набравший максимальные 100 баллов.

Второе место в рейтинге заняла мюнхенская «Бавария», получившая 99,96 балла, а замкнул первую тройку «Манчестер Сити» с результатом 98,27.

При этом мадридский «Реал» и миланский «Интер» не смогли сохранить места в первой пятерке. Испанский клуб расположился на восьмой строчке, а итальянский — на девятой. Статистическая модель Opta оценивает силу команд на основе математических расчетов и анализа их результатов.

Рейтинг футбольных клубов по версии Opta:

  1. «Арсенал» — 100 баллов.
  2. «Бавария» — 99,96.
  3. «Манчестер Сити» — 98,27.
  4. «ПСЖ» — 97,56.
  5. «Барселона» — 96,44.
  6. «Манчестер Юнайтед» — 96,18
  7. «Астон Вилла» — 95,34.
  8. «Реал» — 95,31.
  9. «Интер» — 94,92.
  10. «Ливерпуль» — 94,82.