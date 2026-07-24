«Арсенал» возглавил мировой рейтинг суперкомпьютера Opta

При этом мадридский «Реал» и миланский «Интер» не смогли сохранить места в первой пятерке. Испанский клуб расположился на восьмой строчке, а итальянский — на девятой. Статистическая модель Opta оценивает силу команд на основе математических расчетов и анализа их результатов.