«Арсенал» рассматривает трансфер Винисиуса из «Реала»

Действующее соглашение Винисиуса с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года. Стороны пока не добились прогресса в переговорах о продлении. Мадридский клуб не заинтересован в том, чтобы через год отпустить нападающего бесплатно, особенно с учетом крупного бонуса за лояльность, который должен причитаться игроку в следующем сезоне.