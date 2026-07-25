«Арсенал» рассматривает трансфер Винисиуса из «Реала»

«Арсенал» изучает возможность приобретения нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает The Athletic. Лондонский клуб может попытаться подписать бразильца, если тот не продлит контракт с испанской командой.
26-летний футболист является одним из нескольких кандидатов на усиление атаки действующего чемпиона Англии. Интерес находится на ранней стадии и может не привести к сделке. Переговоров между клубами пока не было, однако идею трансфера поддерживают на всех уровнях руководства «Арсенала».
Действующее соглашение Винисиуса с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года. Стороны пока не добились прогресса в переговорах о продлении. Мадридский клуб не заинтересован в том, чтобы через год отпустить нападающего бесплатно, особенно с учетом крупного бонуса за лояльность, который должен причитаться игроку в следующем сезоне.
На чемпионате мира Винисиус провел все пять матчей сборной Бразилии и забил четыре гола. Команда Карло Анчелотти завершила выступление после поражения от Норвегии в ⅛ финала.
В сезоне-2025/26 бразилец забил 22 мяча во всех турнирах. Всего после перехода из «Фламенго» в 2018 году он провел за «Реал» 375 матчей, отметившись 128 голами и 100 результативными передачами.