Женщина-арбитр получила сотрясение, разнимая футболистов

Французская женщина-арбитр Матильда Демонсе получила сотрясение мозга во время потасовки футболистов в товарищеском матче между «Мецем» и нидерландской «Фортуной» из Ситтарда.
Как сообщает Reuters, инцидент произошел на 40-й минуте встречи на стадионе «Шлоссберг» во французском Форбаке. Два соперника вступили в конфликт после того, как один из них потянул другого за футболку. Вскоре к столкновению присоединились остальные игроки.
26-летняя Демонсе попыталась вмешаться, но ее сбили с ног в общей потасовке. Судья тяжело упала на газон и несколько минут оставалась лежать, держась за руку. На поле выбежали ассистенты арбитра, сотрудники службы безопасности и медики.
После возобновления игры Демонсе продолжила работу в качестве помощника судьи, однако в перерыве покинула поле. Ее функции передали другому арбитру. Позднее у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга.
Потасовка произошла рядом с большим баннером с надписью «Уважайте судью». «Фортуна», уступившая со счетом 1:3, назвала случившееся в отчете о матче «примечательным моментом», но не стала приводить дополнительные подробности. «Мец» не упомянул инцидент в своем сообщении об игре.