Женщина-арбитр получила сотрясение, разнимая футболистов

Как сообщает Reuters, инцидент произошел на 40-й минуте встречи на стадионе «Шлоссберг» во французском Форбаке. Два соперника вступили в конфликт после того, как один из них потянул другого за футболку. Вскоре к столкновению присоединились остальные игроки.