Мемфис Депай останется в Бразилии еще на два года

Депай перешел в «Коринтианс» в сентябре 2024 года из мадридского «Атлетико» на правах свободного агента. Он провел за бразильский клуб 79 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 15 голевых передач. Вместе с «Коринтиансом» он выиграл Кубок и Суперкубок Бразилии, а также чемпионат штата Паулиста.