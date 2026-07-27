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Мемфис Депай останется в Бразилии еще на два года

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай согласовал новый контракт с «Коринтиансом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, в ближайшие дни 32-летний Депай продлит соглашение с клубом из Сан-Паулу до лета 2028 года. Действующее соглашение было рассчитано до 31 июля.

Депай перешел в «Коринтианс» в сентябре 2024 года из мадридского «Атлетико» на правах свободного агента. Он провел за бразильский клуб 79 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 15 голевых передач. Вместе с «Коринтиансом» он выиграл Кубок и Суперкубок Бразилии, а также чемпионат штата Паулиста.

В апреле этого года Депай получил травму бедра, из-за которой не сумел сыграть за сборную Нидерландов на ЧМ-2026. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (55).

«Коринтианс» занимает девятое место в чемпионате Бразилии, отставая от лидирующего «Палмейраса» на 12 очков. В ночь на пятницу, 31 июля, «черно-белые» дома сыграют с «Атлетико Паранаэнсе».