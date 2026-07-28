Гендиректор «Баварии»: Майкл Олисе остается в клубе

«Конечно, Олисе останется. Из “Реала” мы не получали ни писем, ни факсов, ни звонков. Удивительно наблюдать, сколько всего может распространяться, зная правду. Это весьма любопытно. Честно говоря, я сбился со счета, сколько раз меня спрашивали об этом. Но ни один человек не сказал мне: “Если кто-то предложит 200 миллионов евро, его нужно продавать”, — цитирует Дрезена RMC Sport.
Майкл Олисе перешел в «Баварию» летом 2024 года из «Кристал Пэлас» за 53 миллиона евро. За два года он провел за мюнхенский клуб 107 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 54 голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро. Действующий контракт Олисе с «Баварией» рассчитан до лета 2029 года.
На ЧМ-2026 Олисе провел восемь матчей и записал на свой счет семь голевых передач, став лидером по этому показателю. Сборная Франции завершила чемпионат мира на четвертом месте, уступив Англии в матче за бронзовые медали со счетом 4:6.