Гендиректор «Баварии»: Майкл Олисе остается в клубе

«Конечно, Олисе останется. Из “Реала” мы не получали ни писем, ни факсов, ни звонков. Удивительно наблюдать, сколько всего может распространяться, зная правду. Это весьма любопытно. Честно говоря, я сбился со счета, сколько раз меня спрашивали об этом. Но ни один человек не сказал мне: “Если кто-то предложит 200 миллионов евро, его нужно продавать”, — цитирует Дрезена RMC Sport.