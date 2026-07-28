Самый высокий футболист мира продолжит карьеру в АПЛ

Схерпен перешел в «Юнион» летом 2025 года из «Брайтона» за 2 млн евро. Он провел за бельгийский клуб 43 матча, в которых пропустил 38 мячей и 21 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ним «Юнион» завоевал серебряные медали чемпионата Бельгии и стал обладателем Кубка страны.