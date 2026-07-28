Самый высокий футболист мира продолжит карьеру в АПЛ

Контракт с 26-летним нидерландским футболистом рассчитан на четыре сезона — до лета 2030 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 млн евро.
Схерпен перешел в «Юнион» летом 2025 года из «Брайтона» за 2 млн евро. Он провел за бельгийский клуб 43 матча, в которых пропустил 38 мячей и 21 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ним «Юнион» завоевал серебряные медали чемпионата Бельгии и стал обладателем Кубка страны.
На счету Схерпена также 25 матчей за юношеские и молодежные сборные Нидерландов. В июне 2022 года он вызывался в главную сборную страны, но на поле в составе «оранжевых» так и не вышел.
Схерпен является самым высоким действующим футболистом в мире, выступающим на профессиональном уровне. Его рост составляет 206 сантиметров.
В прошлом сезоне «Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипе и спустя сезон вернулся в АПЛ. Новый сезон «трактористы» откроют 22 августа домашним матчем против «Сандерленда».