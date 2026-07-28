«Реал» обновил рекорд по доходам среди спортивных клубов

«Реал» сообщил, что за последние семь лет его общая выручка выросла на 61%. За этот же период доходы от стадиона «Сантьяго Бернабеу» увеличились в два раза. Прибыль до амортизации составила 287,4 миллиона евро, что на 18% больше показателя предыдущего финансового года. Чистая прибыль после уплаты налогов достигла 26,3 миллиона евро. Таким образом, клуб остается прибыльным на протяжении 26 сезонов подряд.