«Реал» обновил рекорд по доходам среди спортивных клубов

Предыдущий рекорд также принадлежал «Реалу». Выручка мадридской команды увеличилась на 3,1% по сравнению с предыдущим сезоном. Впервые в истории «Реал» преодолел отметку в 1,2 миллиарда евро годового дохода.
По данным клуба, ни одна спортивная организация ранее не достигала такого уровня выручки за один финансовый год. Основной рост обеспечили коммерческие направления, которыми клуб управляет самостоятельно. Доходы от эксплуатации стадиона выросли на 11%, а маркетинговая выручка увеличилась на 6% благодаря продлению крупных спонсорских соглашений и привлечению новых партнеров.
«Реал» сообщил, что за последние семь лет его общая выручка выросла на 61%. За этот же период доходы от стадиона «Сантьяго Бернабеу» увеличились в два раза. Прибыль до амортизации составила 287,4 миллиона евро, что на 18% больше показателя предыдущего финансового года. Чистая прибыль после уплаты налогов достигла 26,3 миллиона евро. Таким образом, клуб остается прибыльным на протяжении 26 сезонов подряд.
В мадридском клубе считают, что опубликованные показатели отражают долгосрочную стратегию развития, которая позволяет укреплять состав и при этом соблюдать внутренние финансовые ограничения. Благодаря такой политике «Реал» уже оформил переходы четырех новых футболистов в летнее трансферное окно — Марк Кукурелья («Челси»), Дензел Думфрис («Интер»), Бернарду Силва («Манчестер Сити») и Ибраима Конате («Ливерпуль»). Ожидается, что в ближайшие дни состав команды пополнит Ян Диоманде из «Лейпцига».