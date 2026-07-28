Нойер допустил завершение карьеры после нынешнего сезона

«Я бы, наверное, уже завершил карьеру, но с этим составом, персоналом и тренерским штабом это просто удовольствие. У нас всегда есть шанс бороться за каждый титул. Именно это заставило меня сказать: я определенно должен продолжать. Это так весело. Я делаю это для себя, потому что знаю, что все еще способен помочь команде, когда это необходимо. И у меня есть полная поддержка семьи и друзей», — добавил голкипер.