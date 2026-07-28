Нойер допустил завершение карьеры после нынешнего сезона

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что сезон-2026/27, вероятнее всего, станет последним в его профессиональной карьере. При этом голкипер подчеркнул, что пока не думает о завершении выступлений перед каждым матчем.
«Я не выхожу на матчи, думая: “Это моя последняя игра” — независимо от того, может ли это быть моим последним появлением на том или ином стадионе. Но, похоже, что я действительно завершу карьеру», — приводит слова Нойера Bild.
40-летний немец также признался, что всерьез задумывался о завершении карьеры еще этим летом, однако решил продолжить выступления.
«Я бы, наверное, уже завершил карьеру, но с этим составом, персоналом и тренерским штабом это просто удовольствие. У нас всегда есть шанс бороться за каждый титул. Именно это заставило меня сказать: я определенно должен продолжать. Это так весело. Я делаю это для себя, потому что знаю, что все еще способен помочь команде, когда это необходимо. И у меня есть полная поддержка семьи и друзей», — добавил голкипер.
Кроме того, Нойер отметил, что не ожидает изменений в распределении игрового времени с Йонасом Урбигом.
Немецкий вратарь защищает цвета «Баварии» с 2011 года, а до этого выступал за «Шальке 04». Вместе с мюнхенским клубом он 13 раз выиграл чемпионат Германии, а также по два раза становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В 2024 году Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии, однако позже вернулся в национальную команду для участия в чемпионате мира-2026.