«Реал» Жозе Моуринью крупно обыграл «Леганес»

Мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Леганесом» в товарищеском матче на летних сборах.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Жозе Моуринью, который возглавил «сливочных» перед началом нового сезона.
Счет на 21-й минуте открыл Федерико Вальверде. Вскоре преимущество мадридцев удвоил Гонсало Гарсия, однако на 36-й минуте «Леганес» сумел отыграть один мяч.
После перерыва Франко Мастантуоно на 58-й минуте сделал счет 3:1, а спустя две минуты защитник «Леганеса» Рубен Пулидо отправил мяч в собственные ворота, установив окончательный результат.
Следующий контрольный матч «Реал» проведет 1 августа против «Фиорентины».
Моуринью 63 года. Ранее он уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Он был назначен главным тренером «Бенфики» в сентябре 2025-го и занял с ней третье место в чемпионате, при этом ни разу не проиграв.