«Реал» Жозе Моуринью крупно обыграл «Леганес»

Моуринью 63 года. Ранее он уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Он был назначен главным тренером «Бенфики» в сентябре 2025-го и занял с ней третье место в чемпионате, при этом ни разу не проиграв.